Кишинёв, 12 ноября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Майя Санду предложила социалистам компромисс для выхода из кризиса — отозвать вотум недоверия правительству, сохранить коалицию, а принятый кабмином под свою ответственность проект поправок в «Закон о прокуратуре» — направить в Венецианскую комиссию. Как передает ИА REGNUM, Санду заявила, что это может быть выходом из кризиса.

President.gov.ua Майя Санду

Она добавила, что в этом случае не станет предлагать список кандидатов на пост генпрокурора до получения заключения Венецианской комиссии. В случае же отставки правительства, по словам Санду, блоку ACUM будет больше не о чем говорить с социалистами.

В свою очередь депутат от Партии социалистов Василий Боля заявил, что Венецианская комиссия не рассматривает и не одобряет законы, которые уже вступили в силу. Поэтому, по его словам, единственный выход — отзыв правительством принятых поправок. «В противном случае, на следующем заседании парламента будет рассмотрен вотум недоверия», — сказал Боля.

Напомним, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора.

8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству. Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который из-за затягивания реформы юстиции по-прежнему контролирует ряд госструктур в Молдавии.