Красноармейский район, Приморский край, 12 ноября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Жительница Красноармейского района Приморья осуждена за незаконное лишение свободы своей падчерицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Toni Lozano Цепь

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В суде было установлено, что женщина, пресекая в ночное время выход из дома своей 11-летней падчерицы, пристёгивала её за ногу к кровати специально приобретённой цепью с замком. В обоснование своих действий, женщина заявила, что падчерица имеет расстройства психики и уходя из дома, совершает кражи.

Суд признал подсудимую виновной в незаконном лишении свободы и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в систематических истязаниях над своей супругой правоохранители обвинили жителя Югры.