Буэнос-Айрес, 12 ноября, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Президент Перу Мартин Вискарра готов открыть воздушное пространство страны для безопасного пролета ушедшего с поста президента Боливии Эво Моралеса в Мексику. Об этом заявил новый президент Аргентины Альберто Фернандес.

Самолёт в небе

«Благодарю президента Перу Мартина Вискарру, потому что он разрешил открыть воздушное пространство для мексиканского самолета, чтобы вывезли Эво Моралеса», — заявил он.

Фернандес подчеркнул, что принял ряд дипломатических мер, чтобы обеспечить прибытие этого самолета. Он также поблагодарил мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, согласившегося предоставить Моралесу политическое убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке в результате госпереворота. Позднее, Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. На своей странице в Twitter Моралес призвал граждан Боливии избегать насилия и решать внутриполитические проблемы путем диалога.