Мехико, 12 ноября, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Мексики задержали ряд подозреваемых по делу об убийстве девяти человек с гражданством США, заявил мексиканский министр безопасности Альфонсо Дурасо, сообщает агентство Reuters.

Presidencia de la República Mexicana Мексиканская полиция

«Были произведены задержания, но пока мы не будем разглашать подробности», — заявил он.

Число задержанных по этому делу не разглашается. В настоящее время к расследованию подключены и федеральные органы Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на границе штатов Сонора и Чиуауа были убиты три женщины и шесть детей из мормонской общины, имевшие двойное гражданство США и Мексики. По мнению мексиканских властей, за этим убийством может стоять преступная группировка «Линеа».