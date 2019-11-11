Ла-Пас, 12 ноября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Избегать насилия и решать разногласия диалогом призвал граждан Боливии ушедший в отставку с поста президента страны Эво Моралес. С таким призывом 11 ноября он обратился на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Эво Моралес

«Я призываю мой народ с большой любовью и уважением заботиться о мире и не впадать в насилие в отношение групп, стремящихся разрушить верховенство права. Мы не можем столкнуться с братьями боливийцами. Я настоятельно призываю урегулировать любые разногласия диалогом и согласованием», — написал Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики предоставили ушедшему с поста президента Боливии Эво Моралесу политическое убежище.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставки в результате государственного переворота.