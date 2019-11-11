Казань, 12 ноября, 2019, 00:14 — ИА Регнум. В Лениногорском районе Татарии произошел разлив нефти на площади 145 кв метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Татарии Разлив нефти

Разлив произошел в связи с прорывом трубопровода диаметром 89 мм при давлении 12 атмосфер. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Течь в нефтепроводе путем установки хомута была ликвидирована бригадой компании «Лениногорскнефть». Ведутся работы по сбору и вывозу загрязненного грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Бугульме произошел разлив нефти. Ущерб оценивался в 16,8 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.