Москва, 12 ноября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении двух граждан России, которые угрожали судье Московского городского суда. Об этом 11 ноября сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Суд

Она рассказала, что ранее судимому Алексею Вересову 1973 года рождения будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Также гражданину Сергею Половцу 1978 года рождения будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК России («Угроза в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»).

Оба подозреваемых задержаны. Вскоре им будет избрана мера пресечения.