Вена, 11 ноября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало частицы урана на незаявленном ранее объекте в Иране. Об этом 11 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на новый доклад организации по ядерной программе Тегерана.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

«Агентство обнаружило частицы необогащённого урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено в МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября власти Ирана объявили о возобновлении работы завода по обогащению урана Фордо в рамках поэтапного отказа от своих международных обязательств по ядерной программе из-за одностороннего выхода США из соглашения.

На следующий день в Тегеране сообщили о получении первой партии обогащённого урана после возобновления работы завода.