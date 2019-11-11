Вашингтон, 11 ноября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Государственный департамент США призвал законодательное собрание Боливии «как можно скорее» принять отставку президента страны Эво Моралеса, 11 ноября передает агентство Reuters.

Дядя Сэм требует

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 ноября с поздравлением к народу Боливии в связи с отставкой Моралеса обратился президент США Дональд Трамп.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку по требованию военного руководства страны. В настоящий момент на улицах Ла-Паса происходят демонстрации и столкновения сторонников и противников Моралеса.

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