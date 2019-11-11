Рочестер, США, 11 ноября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Зависимости математических способностей от пола не выявили у детей учёные Университета Рочестера (штат Нью-Йорк, США), сообщает Science of Learning.

Цитата из м/ф «На задней парте». Реж. Валерий Угаров. 1978. СССР На уроке

Исследование, в котором участвовали 104 ребёнка, касается детей от трёх до десяти лет. Ребятам показывали видео с заданиями по математике, которые соответствуют возрасту детей. При этом проводились замеры на МРТ.

Учёные сделали вывод, что математические возможности мозга мальчиком и девочек на стадии нейронной обработки не отличаются.