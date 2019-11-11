Москва, 11 ноября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Два случая наезда автомобилей на пешеходов произошли сразу в двух районах Москвы. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Автомобиль

Оба ДТП произошли вечером 11 ноября. Одна авария произошла на перекрёстке улиц Раменский бульвар и Мичуринский проспект. Человек был сбит легковым автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходу.

Вторая авария случилась на улице Беломорской возле дома номер 13. Пешеход был сбит водителем, управлявшим легковым автомобилем Volvo.

Состояние обоих пешеходов оценивается медиками как не очень тяжёлое. Водители с места ДТП не скрывались. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в центре Москвы.