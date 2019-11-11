Пекин, 11 ноября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. В Китае газетой«Чжунго цинняньбао» («Китайская молодежь») проведён социологический опрос по вопросам трудоустройства молодых людей, не имеющих достаточного уровня квалификации, сообщает 11 ноябряСиньхуа.

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В результате выяснилось, что 90% из почти двух тысяч респондентов указали, что вынуждены были менять место работы в первые три года своей самостоятельной деятельности. При этом около 65% считают, что это связано с низкой зарплатой и другими факторами — недостатком перспектив роста, большой рабочей нагрузкой и отсутствием интереса. 70% уверены, что новым сотрудникам придется осознать необходимость преодолевать трудности в процессе своего профессионального становления.

Ректор Китайского политико-юридического университета Ван Тин, комментируя эти итоги, указал на необходимость работодателей помогать новым работникам в разработке планов карьерного роста и профессиональной адаптации.

Отмечается, что основную массу респондентов в ходе опроса составили сотрудники государственных предприятий и компаний, частных фирм, в том числе с иностранным участием, а также совместных предприятий.