Вашингтон, 11 ноября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку оппозиции и военным Боливии после отставки боливийского президента Эво Моралеса, 11 ноября передает агентство Associated Press.

Дональд Трамп

«Мы стали на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию», — заявил Трамп.

Трамп также заявил, что и властям Венесуэлы и Никарагуа стоит понять, «что демократия и воля народа всегда будут побеждать».

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