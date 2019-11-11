Париж, 11 ноября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Работу трех реакторов АЭС Крюа-Мейс (Cruas-Meysse) временно приостановила энергетическая компания EDF после землетрясения на юго-востоке Франции. Об этом 11 ноября сообщает телеканал BFMTV.

Esby АЭС «Крюа-Мейс»

Отключение реакторов на АЭС началось в 18:00 (22:00 мск). Как сообщил представитель компании, производство на реакторах №2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс было временно приостановлено из соображений безопасности. При этом во время проведения первых проверок никаких видимых повреждений выявлено не было.

На трёх реакторах будут проведены дополнительные и профилактические проверки. Уточняется, что реактор №1 данной АЭС находится на техобслуживании.

В энергетической компании EDF отметили, что после землетрясения продолжается эксплуатация АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен. Когда будут вновь введены в эксплуатацию отключённые ректоры АЭС Крюа-Мейс не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября на юго-востоке Франции. Подземные толчки длились около десяти секунд. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.