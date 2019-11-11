Москва, 11 ноября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Советский художественный фильм Станислава Говорухина«Место встречи изменить нельзя» отметил 11 ноября своё 40-летие.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Владимир Высоцкий и Владимир Конкин

Пятисерийный телевизионный фильм по роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» впервые вышел на экраны 11 ноября 1979 года и был приурочен ко Дню милиции (10 ноября).

В фильме снялась целая плеяда звёзд советского кино. Главные роли исполнили Владимир Высоцкий (Глеб Жиглов) и Владимир Конкин (Владимир Шарапов). Музыку к ленте сочинил Евгений Геворгян.