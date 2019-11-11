Вашингтон, 11 ноября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Организация Американских Государств (ОАГ) во вторник 12 ноября проведет экстренное заседание по ситуации в Боливии, 11 ноября передает агентство Reuters.

Флаг Боливии

Собрание в Вашингтоне будет созвано по инициативе США, Канады, Венесуэлы, Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Перу и Доминиканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для отставки президента Боливии Эво Моралеса 10 ноября стало требование ОАГ провести новые выборы в стране, после которого боливийские военные потребовали от Моралеса покинуть пост.

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