Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Два из трех основных индексов Уолл-стрит проводят торги в «красной зоне» из-за сомнений в возможности скорого заключения торгового соглашения США и Китая, 11 ноября передает агентство Reuters.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Индекс NASDAQ

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 20,84 пункта (0,08%), до 27 702,08 пункта, индекс S&P 500 снизился на 5,24 пункта (0,17%), до 3087,84 пункта, индекс Nasdaq снизился на 10,00 пункта (0,12%), до 8465,31 пункта.

Сомнения на рынке опять посеял президент США Дональд Трамп — 9 ноября он заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленно, и сделка будет заключена, только если она будет «правильной» для Соединенных Штатов.

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