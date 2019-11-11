Москва, 12 ноября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. База данных вкладчиков банка ВТБ появилась в продаже на специализированной интернет-платформе. Об этом 11 ноября сообщает газета «Известия».

Утечка данных

Объявление о продаже данных появилось в сети 7 ноября. Информация состоит из пяти тысяч строк с данными вкладчиков, при этом три тысячи строк продаёт непосредственно тот, кто выложил объявление, при продаже ещё двух тысяч строк выложивший их является посредником при купле-продаже.

В выложенной базе содержатся личные данные вкладчиков, в том числе фамилия, имя, отчество, домашний адрес и номера телефонов, а также сумма вкладов. В руководстве ВТБ заявили, что информация актуальна по состоянию на 2016 год. Но некоторые из указанных в базе клиентов подтвердили наличие депозитных счетов в банке в настоящее время.

В свою очередь, банк связался со всеми клиентами, указанными в базе данных и предупредил их о произошедшем, принеся свои извинения. При этом пресс-служба банка сообщила, что в утечке нет никаких данных для доступа к счетам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Роскомнадзоре не считают утечку персональных данных клиентов Сбербанка, которая произошла по вине одного из служащих, системной проблемой.