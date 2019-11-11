Цхинвал, 11 ноября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Южной Осетии 11 ноября вновь заявил о стрельбе на границе с Грузией с грузинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба КГБ республики.

Dodmedia.osd.mil Грузинские солдаты

В ведомстве указали, что 9 и 10 ноября со стороны н.п. Абано (Грузия) были совершены выстрелы как одиночных, так и коротких очередей. Комитет госбезопасности отметил, что о провокациях сообщили по горячей линии Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.

Также ведомство выразило свою обеспокоенность неоднократными полетами беспилотников военного и полицейского образца на государственной границей Южной Осетии. В заявлении указывается, что грузинские силовики продолжают предпринимать попытки по проникновению на территорию Южной Осетии.

Ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

В начале сентября Южная Осетия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Грузией. В октябре пограничная служба задержала представителей миссии народных наблюдателей ЕС, незаконно проникнувших на территорию республики.