Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Адвокат обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ Олега Соколова опасался соседства подзащитного с сокамерниками-«уголовниками» в следственном изоляторе, в связи с чем обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава ОНК в Петербурге Александр Холодов.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в здании Октябрьского районного суда

По словам Холодова, арест Соколов отбывает в спецприёмнике ГУ МВД на Захарьевской улице, 6.

«Адвокат просил проверить условия содержания, так как Соколов жаловался на (отсутствующие) очки, ему их утром адвокат передаст. И жаловался, что сокамерник «какой-то уголовник». Я проверил, мне Соколов на «уголовника» не жаловался, но все же по статьям на соответствие всё проверил, всё в порядке. В камере его не притесняют, всё в порядке. Учитывая статью и громкость дела, могут быть опасения, что подсудимого, условно говоря, побьют сокамерники, так что, естественно, ОНК все подобные жалобы проверяет», — объяснил Холодов.

Напомним, известный историк, реконструктор и член РВИО Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки. Его обнаружили, когда он пытался утопить в реке сумку с отчлененными руками убитой. На суде во время избрания меры пресечения Соколов заявил, что раскаивается в содеянном.

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Добавим, после задержания Соколова РВИО удалило информацию о нем со своего сайта и заявило, что тот никогда не был членом общества. Санкт-Петербургский государственный университет официально заявил 11 ноября, что Соколов будет уволен из вуза.