Ижевск, 11 ноября, 2019, 22:42 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам января-сентября 2019 года численность постоянного населения республики сократилась на 3590 человек. Естественная убыль населения увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошло года: 2372 человека против 1281 человека годом ранее, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Так, число родившихся в республике сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 1431 ребенка, смертность также сократилась на 340 человек. Наибольшее число жителей республики умерли от болезней системы кровообращения — 5913 жителей, от новообразований — 2197 человек, от внешних причин — 1312 граждан. Всего за указанный период число умерших составило 13 487 человек.

Также наблюдается миграционная убыль населения, которая составила за указанный период 1218 человек. В республику приехало 26 718 новых жителей, а 27 936 человек покинули ее пределы. В Удмуртстате отметили, что миграционная убыль населения в Удмуртии наблюдается с 1999 года.

Всего численность населения республики по состоянию на 1 января 2019 года предварительно составляла 1,507 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, демографическая ситуация в РФ близка к катастрофе — население сокращается четвертый год подряд. Уже за 2019 год граждан РФ стало на 52 тыс. человек меньше, отмечает Счетная палата.