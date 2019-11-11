Сан-Сальвадор, 11 ноября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Перебраться на возвышенности из прибрежных районов призвал граждан президент Сальвадора Найиб Букеле в связи с опасностью возникновения цунами. Об этом 11 ноября глава государства написал в своём Twitter.

Волна

Букеле написал в микроблоге об обнаружении возможного цунами министерством обороны США и призвал всё население прибрежных зон страны перебраться на возвышенности.

Возможную опасность цунами зафиксировал самолёт минобороны США в 600 километрах от побережья Никарагуа и Сальвадора.

Об опасности были предупреждены посольства США в Сальвадоре и Никарагуа. Дипломатам была дана рекомендация как можно скорее покинуть опасные районы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ООН, за последние 100 лет от цунами погибли более 250 тыс. человек.