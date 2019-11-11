Москва, 11 ноября, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Невыдача американской стороной виз футболистам «Спартака» объясняется плохими отношениями Вашингтона и Москвы, заявил 11 ноября владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «Комсомольской правде».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики спартака

Отвечая на вопрос, огорчён ли «Спартак», что не получается поехать в США, Федун сказал, что «совсем нет».

Федун «Это никак не связано со «Спартаком», это связано с системой российско-американских отношений. К сожалению, мы являемся их заложниками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федун 10 ноября заявил, что «Спартак», скорее всего, не поедет на зимний турнир Florida Cup в Орландо (штат Флорида, США): американское посольство не выдаёт команде визы.

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