Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 ноября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. На Ямале началось сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур. Предстоит возвести 1,023 км полотна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Строительство моста через реку Пур

Сооружение опор планируется завершить в январе 2020 года. Основание моста должно выдерживать ледоходы и ледоставы.

Напомним, мост через реку Пур — один из крупнейших проектов на Ямале. Возводится на условиях государственно-частного партнёрства. Строительство этой капитальной переправы началось в декабре 2018 года. завершить её планируется в четвёртом квартале 2020 года.

Согласно проекту длина моста через реку Пур составит 1,02 км, с подходами и насыпью почти 2,7 км. Переправа будет платной для тяжёлой техники предприятий топливно — энергетического комплекса.

«Для населения проезд по мосту будет бесплатным железобетонно», — заявлял ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.