Дзержинск, Нижегородская область, 11 ноября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Ока» в Дзержинске впервые прошёл Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимали участие спортсмены Азербайджана, Польши, Эстонии, Украины и России, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Утагава Кунисада. Триптих Поединок борцов сумо на турнире. 1858

Сражались 132 сумотори, за их борьбой наблюдали около 800 зрителей. В соревнованиях участвовали чемпионы и призёры Всемирных игр, мира и Европы.

Победителями Кубка Европы стали представительницы спортивной школы олимпийского резерва «Созвездие» (Дзержинск) Анна Александрова (до 80 кг), Надежда Суконкина (до 95 кг) и Полина Девяткина (свыше 95 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Нижний Новгород принял первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Чемпионат являлся квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. В мероприятии приняли участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы: Германии, Франции, Финляндии, Италии, стран Прибалтики и мировой колыбели уличного скейтбординга — Испании.