Мальмё, Швеция, 11 ноября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. После недавнего всплеска актов насилия было объявлено о проведении так называемого «национального специального мероприятия», проводимого на всей территории Швеции. Об этом 11 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тревожный звонок

После недавней волны насильственных действий, когда 9 ноября прямо на улице в Мальмё, городе на юге Швеции, был застрелен 15-летний мальчик, Национальный операционный департамент (NOA) был вынужден объявить о проведении полицейской спецоперации.

«В эти выходные мы наблюдали события в Мальмё, которые являются недопустимыми, в частности убийство, похожее на казнь», — сказал глава NOA Матс Лёфвинг во время своей пресс-конференции.

Далее он заявил, что полиция считает, что взрыв, произошедший за несколько минут до этого убийства, мог быть запланирован, чтобы отвлечь общественное внимание от других преступлений.

Предполагаемая спецоперация может проводиться в исключительных случаях, когда обычные меры полиции не приводят к результату. Это означает, что полиции могут быть предоставлены специальные полномочия и ресурсы для урегулирования ситуации.