Цены на нефть будут определять переговоры США и Китая — Commerzbank
Лондон, 11 ноября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Commerzbank, мировые цены на нефть продолжат определяться ходм торговых переговоров между США и Китаем, 11 ноября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
«Мы ожидаем, что… заголовки торгового конфликта, скорее всего, будут определять направление (рынка)», — отмечают аналитики немецкого банка.
В настоящий момент нефть «эталонной» марки Brent находится вблизи отметки $62 за баррель.
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