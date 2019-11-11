Лондон, 11 ноября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. По мнению аналитиков Commerzbank, мировые цены на нефть продолжат определяться ходм торговых переговоров между США и Китаем, 11 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Мы ожидаем, что… заголовки торгового конфликта, скорее всего, будут определять направление (рынка)» , — отмечают аналитики немецкого банка.

В настоящий момент нефть «эталонной» марки Brent находится вблизи отметки $62 за баррель.

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