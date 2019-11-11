Москва, 11 ноября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Представители «Мосфильма» обнародовали фотоснимки личного фотографа Адольфа Гитлера, Генриха Гофмана, из которых можно увидеть, что лидер нацистской Германии встречался с мировыми лидерами для обсуждения раздела европейских территорий задолго до советско-германского Договора о ненападении. Об этом сообщает пресс-служба «Мосфильма».

Mosfilm.ru Мюнхенское совещание. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини, Чиано. 16 декабря 1938

"Эти фонды могут стать полезными не только для съемок фильмов. В сегодняшней сложной геополитической конфронтации между Россией и Западом все чаще появляются попытки заново интерпретировать историю, исказив различные события тех лет не в пользу нашей страны. Часто предметом такого обсуждения становится Советско-Германский договор о ненападении 1939 года (известный как пакт Молотова — Риббентропа), который рассматривают в качестве причины Второй Мировой войны», — говорится в сообщении.

Представители «Мосфильма» отметили, что фотографии Гофмана демонстрируют ряд встреч Адольфа Гитлера с руководителями европейских государств задолго до подписания советского-германского акта. Например, на нескольких фотографиях запечатлены премьер-министр Великобритании Чемберлен, премьер-министр Франции Даладье, премьер-министр Италии Муссолини и другие видные политики в ходе встречи с Гитлером в 1938 году. Как известно, после данной встречи нацистская Германия приняла решение напасть на Чехословакию.

Сайт «Мосфильма» также публикует фотографии встреч нацистского лидера с рядом других государственных руководителей тех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «Мосфильме» открылся один из крупнейших в Европе съёмочных павильонов.