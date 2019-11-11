Вашингтон, 11 ноября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Оружие США предоставляют Украине для того, чтобы она могла сражаться против России, заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, передаёт WCSC-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Говоря о военной помощи Украине, Помпео заявил:

«Мы дали им настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских».

Он подчеркнул, что нынешние американские власти намного радикальнее помогают Киеву, чем это делалось при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Отметим, что Помпео не первый день транслирует позицию Вашингтона по военной помощи Украине. Так, 8 ноября он заявил, что американский президент Дональд Трамп уже не раз давал Киеву средства против «российской агрессии» в Донбассе.

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