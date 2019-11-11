Варшава, 11 ноября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В Варшаве Марш независимости, который стартовал в 15:00 от площади Дмовского, движется через мост Понятовского, а авангард марша уже находится в районе Прага. Первый инцидент произошел на улице Смольной, где вдоль маршрута марша собрались контрманифестанты.

/ Wojciech Olkuśnik /PAP 0009dgm9oe1wgjfg-c122-f4

Как сообщает новостное агентство Polsat News, произошел еще один инцидент: на фасаде одного из зданий на Иерусалимских аллеях вывесили 15-метровый флаг Польши, на котором виднелись, в частности, рисунки радужного флага, звезды Давида и полумесяца. Флаг, в итоге, сбросил человек, который забрался на крышу здания.

Касательно этого инцидента был задан вопрос одному из организаторов марша Витольду Тумановичу в беседе с Polsat News. Он ответил:

«Как я понимаю, флаг ЛГБТ сравнили с другими религиозными символами, и контрманифестанты трактуют свою идеологию как своеобразную новую религию. Это осквернение символов, для нас, поляков, святых».