Москва, 11 ноября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Уточняется, что всего в рамках программы выделения субсидий по частичному погашению ипотечного долга одобрено свыше трёх тысяч заявок от семей с тремя и более детьми.

Напомним, программа предполагает, что семьям, в которых с 1 января этого года по 31 декабря 2022 г. родится третий ребёнок (или последующий), будет предоставлена возможность списать часть долга по ипотеке.

Для этого семьям, подавшим соответствующую заявку, выделяется субсидия в 450 тысяч рублей. Программа начала действовать с 25 сентября 2019 г. Соответствующий закон был принят в июле 2019 г.