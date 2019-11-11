Владимир, 11 ноября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области за семь лет более чем на 80 тысяч сократилось число молодых людей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные Владимирстата в докладе ко Всемирному дню молодёжи 10 ноября.

sabinvanerp Возраст

Во Владимирской области к началу 2019 года было более 193 тысяч молодых людей — тем, кому от 16 до 29 лет. Число молодёжи составляет 14,2% от населения региона.

В 2012 году молодёжи в области было более 277 тысяч человек, и они составляли 19,4% от населения.