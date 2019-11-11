Афины , 11 ноября, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате беспорядков, возникших при столкновении студентов с полицией на территории Афинского университета экономики и бизнеса в Греции. Об этом 11 ноября сообщает телеканал Skai.

George Laoutaris Полиция Греции

Полиция 10 ноября устроила рейд в помещениях университета, некоторые из которых захватили анархисты. В результате рейда были найдены и изъяты дубинки, маски, бутылки и подручные средства для изготовления «коктейлей Молотова». Руководство университета закрыло вуз на неделю с 11 ноября.

Студенты, недовольные решением администрации вуза и вторжением полиции на территорию учебного заведения, предприняли попытку штурма территории вуза и стали забрасывать полицейских камнями, палками и другими подручными предметами. Полиция в ответ распылила слезоточивый газ и применила светошумовые гранаты.

В результате столкновения пострадали шесть человек, они были госпитализированы с проблемами дыхания. В настоящее время на территории вуза находятся около 80 студентов и сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках, которые произошли в Афинах во время демонстрации студентов против отмены режима, запрещавшего сотрудникам правоохранительных органов входить на территорию вузов без спецразрешения от руководства университета. В результате действия такого режима территории вузов превратились в прибежище для всякого рода криминальных элементов.