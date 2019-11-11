Михаил Хазин призвал Силуанова и Набиуллину не слушать советов МВФ
Москва, 11 ноября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Именно МВФ ответственен за ликвидацию промышленного потенциала постсоветских государств, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, который заявил, что указания подконтрольного США Международного валютного фонда относительно того, как РФ стоит строить свою бюджетную политику, угрожают национальному суверенитету
Однако как только РФ снова вернулась к выполнению рекомендаций МВФ, этот рост, по словам Хазина, стал быстро замедляться и потом остановился окончательно — с 2012 года в России экономический спад.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что указания подконтрольного США Международного валютного фонда относительно того, как РФ стоит строить свою бюджетную политику, угрожают национальному суверенитету, и депутатам Госдумы следует изучить этот вопрос.