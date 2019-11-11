Ярославль, 11 ноября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В Ярославской области в первом полугодии 2019 года продолжилось падение рождаемости, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику Ярославльстата.

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За шесть месяцев в регионе родились 6603 человека, в то время как за аналогичный период прошлого года — 7164 человек. Такая тенденция сохраняется все последние годы, что видно из следующей таблицы.

Количество умерших и родившихся в Ярославской области

Особенно катастрофично выглядит ситуация с рождаемостью и смертностью на селе. Если в целом в области умирает на четверть больше, чем рождается, то в сельской местности число умерших превышает количество родившихся в два раза.

Количество умерших и родившихся в Ярославской области в сельской местности

Иначе говоря, в год Ярославская область теряет одно-два крупных села. И это при том, что лишь 18% населения региона живет в сельской местности.

Всего на первое августа 2019 года в Ярославской области проживало 1 млн 255,5 тысяч человек. В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, число жителей составляло 1 млн 272,4 тыс. За 9 лет население региона уменьшилось на 16,9 тыс человек.