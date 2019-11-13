Москва, 13 ноября, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Прошедшую в московском Сахаровском центре дискуссию о политизации российской молодёжи интересно рассмотреть с точки зрения исполнимости высказанных в ходе дискуссии «хотелок». Да и можно ли имевшие место доклады назвать полноценной дискуссией, таким вопросом задается корреспондент ИА REGNUMИгорь Свирин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг Навального на Тверской

Приглашение в качестве спикеров студентов и преподавателей вузов могло бы приблизить обсуждение к объективности, показав реальную причину и уровень политизированности умов юных россиян. А то, что это явление не надуманное, свидетельствует хотя бы массовость выступлений в поддержку оппозиции. Количество молодёжи, пришедшей поддержать оппозиционеров было внушительным, так почему школьники и студенты проявляют все больше политической активности?

К сожалению, из большинства выступлений получить внятный ответ не удалось. Ведь нельзя же сводить всё к абстрактной справедливости, которую выступающие даже не смогли внятно сформулировать. Так, на волне «сделайте мне справедливо» многого не добьешься. Но что заявили те выступавшие, кто речью владеет лучше, и почему их точка зрения оказалась весьма угрожающей?

Читайте статью Игоря Свирина «В Москве обсудили политизацию молодежи».