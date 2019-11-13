Москва, 13 ноября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Маркировка товара может быть важным подспорьем для производства и торговли, если она помогает бороться с фальсификатом и «чёрными схемами». О том, почему от предложенной к исполнению в России маркировки не будет пользы никому, кроме одной частной фирмы, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Получит ли каждый из миллиарда кирпичей цифровую маркировку?

Последствия от замаскированной под борьбу с контрафактом и фальсификатом системы маркирования могут быть весьма разрушительными для российской экономики. Причины для этого самые простые, но в сферу внимания правительства РФ, которое утвердило повальное маркирование всего, эти причины почему-то не попали. А стоило бы обратить внимание, что подавляющее большинство проблем с пиратскими продажами и контрабандой имеют место там, где речь идёт о дорогостоящем импортном товаре. Товар этот и так зачастую идёт «мимо кассы», да и вряд ли удастся убедить изготовителя маркировать его по российским правилам в местах производства.

Ведь за каждую единицу товара, промаркированную по-российски, придётся выложить определённую сумму, на первый взгляд — небольшую. Но в пересчёте на всё, продаваемое в России, эта «небольшая прибавка» может составить многие сотни миллиардов рублей, которые, конечно, будут компенсироваться продавцами за счёт повышения цен. Кто же точно выиграет от этого, мягко скажем, непродуманного решения правительства РФ?

Читайте статью Галины Смирновой «Узнал путь гвоздя? Заплати! Маркировка товара — новый побор с народа».