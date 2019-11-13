Киев, 13 ноября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Привычка бежать в Лондон считается унаследованной постсоветскими борцами за собственное благополучие от революционеров конца XIX — начала ХХ века, которые тоже любили этот город. Впрочем, здесь, наверное, кроется доля шутки, ведь сбежать в Лондон можно очень по-разному, о чём на украинских примерах рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Красивое украинское слово «втикач» — беженец — стало обозначать всю ту массу достаточно состоятельных украинцев, которые вместе со своими капиталами оставили свободную Украину, решив влиться в Европу с опережением графика. Из этих, самых европейских украинцев особо выделяются, к примеру, генеральные прокуроры. В данной стране данная должность означает чуть ли не автоматическое хапание, распихивание по карманам и старт с чемоданами в сторону Ла-Манша. Как у генпрокурора Олега Махницкого, попросившего «подобрать ему не очень дорогой особняк где-нибудь в тихом, приличном месте столице Великобритании».

Всего-то четыре месяца человек был в должности, но каких четыре месяца — с февраля по июнь 2014 года. Что же говорить о министре обороны Украины, Валерии Гелетее, успевшем покомандовать войсками с июля по октябрь того же года. Пошатнувшиеся нервы он уехал поправлять в заранее прикупленную усадьбу в Британии. И так далее, включая Валерию Гонтареву, Юрия Луценко… Кстати о Луценко, если остальные втикачи — это гильзы от стреляных патронов, то Луценко вполне ещё может сказать своё политическое слово, особенно, если его возьмут за шиворот вышиванки длинные руки из Белого дома. Почему бывший, что характерно, генпрокурор Украины может представлять такой интерес для следствия и помимо владения английской собственностью?

Читайте статью Андрея Ганжи «Остались ли у Украины «государственные секреты»?».