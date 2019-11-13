Минск, 14 ноября, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Возможно, есть на земле уголки, где сохранилось чистое искусство, но отыскать их непросто. Всё чаще встречается искусство совсем другого рода, которое старается как можно скорее переквалифицироваться в пропаганду, особенно если искусство это международное и фестивальное. О том, какого рода пропаганда нашла себе приют на белорусском кинофестивале «Лiстапад», который поприветствовал сам белорусский президент, рассказывает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Враждебная России националистическая белорусская пресса восторженно встретила демонстрацию фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Показанная на кинофестивале, данная картина выглядит так, как если бы её снимал сам ненавидевший Путина беглый российский олигарх Борис Березовский. Но он свёл счёты с жизнью, а дело его живо, судя по тому, что подобные фильмы снимаются. Впрочем, фестивалю «Лiстапад» не впервой демонстрировать ленты, авторы которых изрядно болели душой за страдающее под игом тирании российское население.

До сих пор Александр Лукашенко использовал такого рода идеологические уколы в случаях, когда хотел начать очередную кампанию по выбиванию из Кремля очередных торговых преференций. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих только интенсивностью минских переживаний по поводу «недодачи денег». В исполнении Лукашенко поддержка антипутинских обвинений в «тирании» выглядит особенно жалко и ущербно. Не думает ли Лукашенко, получивший прозвище «последний тиран Европы», заработать дополнительное благоволение США или ЕС такими жалкими фокусами?

Читайте статью Сергея Артёменко «Зачем Лукашенко благословил «антипутинский» кинопоказ?».