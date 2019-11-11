Москва, 11 ноября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Украина «вляпалась» в американскую политику и не знает, кого поддерживать, — главу Белого дома Дональда Трампа или его противников, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Когда Трамп встречается с Путиным, это потом вызывает живейший ажиотаж. Это становится поводом для американских политических деятелей считать Трампа агентом Кремля, — сказал Затулин. — Можно ли в этих условиях надеяться на дружбу с Америкой — это большой вопрос, потому что на всякое проявление нами дружбы найдётся свой конгрессмен. А вот Украине не позавидуешь в том смысле, что она вляпалась в текущую американскую историю, и теперь у Зеленского такая ситуация: поможешь Трампу, обидятся демократы, а не поможешь, обидится сам Трамп. И вот сидит Украина и гадает, кого поддержать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, расшифровка показаний ведущего эксперта по Украине совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл опубликована конгрессменами от Демократической партии США. Эксперты были допрошены в рамках начатой процедуры импичмента президента США Дональда Трампа после его скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.