Ярославль, 11 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии города Ярославля Андрей Бурьяноватый покинул свой пост. Такое решение приняла комиссия 11 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Бурьяноватый.

Избирательная комиссия города Ярославля

«Городская избирательная комиссия приняла решение об освобождении меня от должности по собственному желанию. Я решил уйти, потому что мэр предложил мне другую работу — советником мэра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАндрей Бурьяноватый.

При этом Бурьяноватый остается членом избирательной комиссии. Нового председателя городская комиссия изберёт после того, как свою кандидатуру представит областная избирательная комиссия. По данным источников ИА REGNUM, новым председателем горизбиркома станет член горизбиркома Оксана Каменецкая.

Замену председателя городской избирательной комиссии в Ярославле связывают с возможностью возвращения прямых выборов мэра города. Других избирательных кампаний комиссия не проводит, в связи с чем не раз звучали предложения упразднить её совсем. Между тем эксперты ИА REGNUM оценивают вероятность возвращения прямых выборов главы города как крайне низкую.