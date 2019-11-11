Варшава, 11 ноября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Власти Польши направили официальную жалобу генеральному директору американской компании Netflix Риду Хастингсу из-за демонстрации в сериале ошибочной карты страны периода Второй мировой войны, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Twitter@PolandMFA Карта из сериала (слева)

Ранее польский МИД опубликовал карту из сериала «Иван Грозный из Треблинки», на которой отмечены немецкие концентрационные лагеря на территории Польши. В Варшаве подчеркивают, что в описываемый в сериале период страна находилась под оккупацией Третьего рейха, и лагеря должны были обозначаться на его территории.

Как заявил Моравецкий, карта в сериале Netflix «не только неверна, но еще и обманывает зрителей, заставляя их думать, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и совершение преступлений».