Москва, 11 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Участие президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» состоится в режиме телемоста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сказал Ушаков.

По его словам, Россия и Китай давно и успешно сотрудничают и в других отраслях энергетической сферы.