Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, отправлен решением Октябрьского районного суда Петербурга в СИЗО по 8 января 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда

Следствие с ходатайством о мере пресечения Соколову вышло в суд в понедельник. Во время заседания Соколов заявил, что между ним и Анастасией произошла ссора. И якобы девушка напала на него с ножом, а ему пришлось обороняться.

Адвокат историка Александр Почуев просил судью избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По его словам, подзащитный пришел с явкой с повинной, полностью признает свою вину и раскаивается. Кроме того, у него больное сердце, а бывшая супруга, от которой у Соколова двое несовершеннолетних детей, готова предоставить ему свою квартиру на время следствия.

Однако следствие и гособвинитель посчитали такую меру чрезмерно мягкой. По их словам, Соколов может оказать давление на свидетелей и попытаться скрыться.

«Соколов подозревается в совершении серьезного преступления, срок наказания за которое многократно превышает три года. <…> Кроме того, он попытался скрыть следы преступления, — зачитала постановление судья. — Суд принимает во внимание признательные показания, его возраст, ученые степени и имеющиеся награды, положительные характеристики и состояние здоровья. Однако у Соколова имеется действующий заграничный паспорт и открытая виза <…> Суд считает возможным заключение под стражу Соколова на два месяца, по 8 января 2020 года», — зачитала судья.

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Напомним, 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов подозревается в убийстве своей 24-летней гражданской супруги Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина застрелил, а затем расчленил тело убитой и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку. Однако по неосторожности сам оказался в ледяной воде и был спасен.

В субботу 9 ноября мужчину с переохлаждением и в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. Во время осмотра его личных вещей, в портфеле, были обнаружены отрубленные женские кисти рук. Позже в квартире Соколова следователи обнаружили отчлененную голову жертвы.

Останки девушки искали на протяжении нескольких дней. Туловище водолазы смогли найти лишь в понедельник, 11 ноября, в реке Екатерингофка.