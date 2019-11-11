Орел, 11 ноября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. В региональных школьных учреждениях стремительно уменьшается количество учеников. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала учитель химии из школы в Орловской области Алина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По наблюдениям педагога, в классах становится все меньше учеников. «Если раньше приходило два класса по 30 учеников, сейчас у нас в одной параллели еле набирается 25 детей».

Алина считает, что это связано с ухудшением экономической обстановки в стране. «Не каждый может позволить себе родить ребенка, на это нужно очень много денег».

Тем не менее, по мнению педагога, ситуация складывается лучше, чем могла бы, если бы родители не задумывались о будущем ребенка. «Люди стали умнее, стали критичнее относиться к воспитанию детей, большинство хочет все-таки что-то дать своему ребенку, а не просто выпустить его в мир».

Алина отметила, что ситуация требует улучшения, но недостаточно формальной поддержки государства, нужен комплексный подход к улучшению жилищных условий, экономической обстановки в стране, «у людей должна появиться уверенность в завтрашнем дне, которой сейчас и в помине нет».