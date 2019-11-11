Ярославль, 11 ноября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославской области платить за вывоз мусора придется, даже если в квартире никто не проживает. Фрунзенский районный суд Ярославля изменил на противоположное решение по иску жительницы города к оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница города в конце 2018 года потребовала у «Хартии» произвести перерасчет и вернуть плату за вывоз мусора, так как женщина зарегистрирована в другом месте, более того, в указанный период отсутствовала в городе. Оператор отказался сделать перерасчет и женщина обратилась в суд. Фрунзенский суд удовлетворил иск, ссылаясь на постановление правительства России, которое определяет порядок перерасчета при временном отсутствии.

Однако «Хартия» с этим не согласилась и потребовала отмены решения. Решение было отменено и рассмотрено заново. В новом решении суд не отказал в праве перерасчета, если жилец отсутствует в квартире. Однако это касается лишь постоянно зарегистрированных в помещении жителей. Как ни парадоксально, но при отсутствии зарегистрированных право на перерасчет теряется. Суд при этом сослался не на федеральные, а на региональные нормативы.

«При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. () Для расчета размера платы за ТКО в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, Приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО от 07.09.2018 г. № 57-н применяются количественные показатели в виде расчетной единицы — 1 житель. Поэтому объем потребленной коммунальной услуги по обращению с ТКО для жилого фонда является произведение количества собственников на норматив накопления, установленный для 1 человека», — говорится в решении Фрунзенского районного суда.

Такими образом суд фактически подтвердил возможность многократного взыскания платы за вывоз мусора с одного человека ‑ и по месту его регистрации, и по каждому из жилых помещений, которое находится у него в собственности. Именно такую позицию региональный оператор заявлял изначально.

Оно является справедливым в отношении жилой недвижимости, которая неофициально сдается в аренду: официально в ней может быть никто не зарегистрирован, а по факту может жить десяток гастарбайтеров. С другой стороны, дважды придется платить придется обычным семьям, имеющим загородные дома или покупающим квартиру для ребенка.