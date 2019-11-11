Вологда, 11 ноября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Вологде остаются подтопленными 723 дачных участка. Об этом журналистам рассказал мэр города Сергей Воропанов.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

По данным городской администрации, подтопленные участки есть в микрорайонах Прилуки, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево, садоводческих товариществах «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Ершово» и нескольких других.

Кроме того, из-за половодья в Вологде оказались подтоплены 59 подвальных помещений.

В городе с сегодняшнего дня начинает работать комиссия администрации, которая будет оценивать нанесенный половодьем ущерб. При этом компенсации по утрате имущества из резервного фонда могут быть выплачены только тем, у кого оказалось повреждено единственное жилье.

«На сегодняшний день нет возможности финансировать утрату имущества на дачных участках», — цитирует заммэра Вадима Цепу newsvo.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за рекордного объема выпавших осадков в 13 районах Вологодской области был введен режим ЧС. Непогода размыла дороги и оставила без электричества 28 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах была проведена эвакуация жителей. В настоящее время электроснабжение и автомобильное сообщение восстановлено.