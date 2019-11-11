Якутск, 11 ноября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Ночные морозы до — 48 °C ожидаются на текущей неделе на северо-западе Якутии. Сообщение об этом опубликовано 11 ноября Якутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Днем 12 ноября в Якутске будет −20…−22 °С, днем −23…−25 °С. Осадков ночью не ожидается, днем — слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2−7 м/с.

В Алданском, Нерюнгринском районах 12 ноября ожидаются местами порывистый ветер до 15−20 м/с, метель.

Сильные морозы возможны в регионе 13 и 14 ноября. На юго-востоке, в центральных районах и Колыме ночью будет до —34 °C, днем до —25 °C. Еще холоднее будет на западе, северо-западе и юге: ночью до —39 °C, на северо-западе ночью от —43 до —48 °C, днем от —25 до —30 °C, местами −33…−38 °С.