Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 12 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 ноября: в 1941 году Красная армия освободила город Волченск в Харьковской области, в 1943 году — Житомир.

12 ноября 1941 года на стоящий у Графской пристани Севастополя крейсер «Червона Украина» немецко-фашистские оккупанты совершили авианалёты. Всего на корабле погибло 70 человек. Экипаж предпринимал все меры для спасения крейсера, однако в ночь на 13 ноября крен на левый борт достиг критических 40 градусов, и командир отдал команду покинуть корабль.

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