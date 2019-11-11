Вильнюс, 11 ноября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Латвии на 100 тыс. жителей приходится 5,6 умышленных убийств, а в Литве — 4 убийства. Это самые высокие показатели в Евросоюзе, утверждается в новейшем отчёте статистической службы ЕС Евростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 ноября. В Эстонии тем временем этот показатель равен 2 убийствам на 100 тыс. человек.

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Меньше всего умышленных убийств зафиксировано в Люксембурге (0,3 на 100 тыс. человек), в Чехии и Италии (по 0,6 умышленных убийств на 100 тыс. человек).

В Литве высокие показатели и грабежей — 38 ограблений на 100 тыс. жителей. Это 14 место среди 28 стран ЕС. Данные Евростата относятся к 2017 году.